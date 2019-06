Fractieleider Klaas Dijkhoff van de VVD noemt het "heel goed dat ook de FNV-leden inzien dat er een stevig akkoord ligt" over pensioenen. "We kunnen nu eindelijk vooruit kijken en aan de slag met de hervorming van ons pensioenstelsel. Een van de beste stelsels van de wereld wordt nu eerlijker, transparanter en persoonlijker. We zijn er nog lang niet, maar dit is de eerste stap in het herstellen van het vertrouwen in het Nederlandse pensioenstelsel."