Dijkhoff „gaat eerst luisteren” bij Defensie

Klaas Dijkhoff gaat eerst „goed luisteren” naar zijn nieuwe collega’s hoe het ervoor staat bij het ministerie van Defensie. Pas daarna gaat hij kijken wat hij kan doen om ervoor te zorgen dat het ministerie weer in rustiger vaarwater komt.

Dat heeft Dijkhoff woensdag gezegd bij binnenkomst op zijn nieuwe werkplek. Hij neemt voor de resterende weken van het demissionaire kabinet de taken van Jeanine Hennis over als minister van Defensie. Zij trad dinsdag af vanwege het fatale mortierongeluk in Mali.

Dijkhoff wilde er niet op vooruitlopen of hij in het nieuwe kabinet minister van Defensie blijft. „Dit is voor nu en dit is geen voorschot op de toekomst.”