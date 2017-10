Dijkhoff enige kandidaat-leider VVD-fractie

Klaas Dijkhoff is de enige kandidaat om de nieuwe fractievoorzitter van de VVD te worden. Kamerleden konden zich tot en met zondag opgeven om de fractie in de Tweede Kamer te leiden, maar een concurrent voor Dijkhoff meldde zich niet.

Dijkhoff speelde een veelzijdige rol in het inmiddels demissionaire kabinet. Nadat Fred Teeven was afgetreden naar aanleiding van de bonnetjesaffaire werd Dijkhoff in 2015 staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. En sinds Jeanine Hennis eerder deze maand het veld ruimde vanwege het mortierongeluk in Mali is Dijkhoff minister van Defensie.

Anderhalve week geleden stelde Dijkhoff zich officieel kandidaat. Hij wordt woensdag officieel op het schild gehesen. Dijkhoff krijgt ook een nieuwe nummer twee. Tamara van Ark, die de afgelopen jaren het vicevoorzitterschap van de fractie bekleedde, wordt in het nieuwe kabinet staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.