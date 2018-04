Dijkgraaf Van den Top tweede informateur in Ede

Dr.ir. Gerhard van den Top, dijkgraaf van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, is de tweede informateur voor de collegevorming in Ede.

SGP-lijsttrekker Nico van der Poel heeft hem woensdagavond voorgesteld aan de fractievoorzitters van de nieuwe Edese gemeenteraad. Van den Top zal SGP-senator Peter Schalk, die al als informateur werkzaam was, bijstaan in de zoektocht naar nieuwe coalitiemogelijkheden. De informateur, die in Loenen aan de Vecht woont, kent de gemeente Ede. Hij is geboren in Bennekom.