Dijkgraaf (SGP) verlaat per direct Tweede Kamer

SGP-parlementariër Elbert Dijkgraaf (48) verlaat per direct de Tweede Kamer.

Kamervoorzitter Arib leest dinsdagmiddag rond de klok van 15.00 uur de afscheidsbrief van Dijkgraaf voor.

Het snelle officiële afscheid van Dijkgraaf is voor velen een verrassing. Het stond tot halverwege de middag niet vermeld op de Kameragenda. Pas ter elfder ure kregen Kamerleden bericht dat de agenda gewijzigd was.

Dijkgraaf zal bij het voorlezen van zijn afscheidsbrief, waarna een kort toespraakje door Arib volgt, zelf aanwezig zijn.

De SGP’er werd in 2010 in de Kamer gekozen. Twee jaar lang vormde hij samen met Van der Staaij de SGP-fractie. In 2012 werd die aangevuld met een derde man, te weten Bisschop.

Dijkgraaf, tevens hoogleraar economie in Rotterdam, hield zich als Kamerlid onder meer bezig met financiën, sociale zaken, economische zaken, landbouw, defensie, milieu en ontwikkelingssamenwerking.

SGP’er Dijkgraaf per direct weg uit Kamer om „spanning op huwelijk”

Dijkgraaf in brief: Afgeraden moties waren het leukst