Dijkgraaf onderzoekt krimp in onderwijs

Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs heeft een commissie ingesteld die moet adviseren over de terugloop van leerlingen bij middelbare scholen. De commissie gaat in kaart brengen hoe scholen het beste op de krimp kunnen reageren. Voorzitter van die commissie is oud-SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf.

Kete Kervezee, inspecteur-generaal van het onderwijs, en Frits Hoekstra, vo-bestuurder in de Randstad en voorheen in Friesland, zijn de andere twee leden van de commissie. Volgend voorjaar moet het advies klaar zijn.