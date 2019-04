Dierenpartijen voorzien forse groei in Europa

De Europese partijen die opkomen voor dieren verwachten een verdrievoudiging bij de Europese verkiezingen. Zij gaan uit van 5 tot 7 zetels. Momenteel hebben alleen Anja Hazenkamp (Partij voor de Dieren) en de Duitser Stefan Eck (Mensch, Umwelt, Tierschutz) een Europese zetel.

Zeker tien ‘dierenpartijen’ doen eind mei mee aan de verkiezingen. Behalve uit Nederland en Duitsland komen zij uit België, Finland, Zweden, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië en Cyprus. Een Britse partij haakt aan, mocht het Verenigd Koninkrijk alsnog deelnemen.

De partijen presenteerden donderdag in Brussel hun manifest. Daarin pleiten zij onder meer voor een einde aan overbevissing, jagen, bontfarms, langdurig veetransport, stierenvechten, onverdoofde slacht en dierproeven.

„Dat dieren in steeds meer landen een stem krijgen in de politiek, weerspiegelt het groeiend verzet tegen de manier waarop we met dieren omgaan”, aldus Hazenkamp. „Onze groeiende internationale beweging komt consequent op voor het belang van mensen én dieren.”

Overigens is in het EU-parlement een groep van zo’n 70 afgevaardigden uit verschillende politieke families actief die zich speciaal inzet voor dierenwelzijn.