Deur blijft dicht voor geroyeerde PvdD-voorzitter

De Partij voor de Dieren heeft de afgezette voorzitter Sebastiaan Wolswinkel zondag geweerd van het partijcongres, ook bij de bespreking van zijn royement. Het partijbestuur hield met steun van de leden vol dat een congres zich niet leent „voor een functioneringsgesprek”.

Een aantal leden wilde dat Wolswinkel de kans zou krijgen zijn verhaal te doen. Hij wachtte voor de ingang van de Amsterdamse RAI, waar de partij bijeen was. Maar het leeuwendeel van de achterban koos de kant van het bestuur.

Wolswinkel werd een jaar geleden door de leden verkozen boven de kandidaat van het partijbestuur. Dat zette hem na een paar maanden uit de partij, waardoor hij meteen ook voorzitter af was. Wolswinkel zou de partij hebben geschaad met zijn optreden in de media en door zich niet te houden aan bestuursbesluiten.

De partij, die eerder op de dag het vertrokken boegbeeld Marianne Thieme uitzwaaide, kiest komende zomer een nieuwe partijvoorzitter. Daarbij wil het bestuur wel een grotere vinger in de pap. In de regels wordt onder meer opgenomen dat het bestuur beoordeelt of een kandidaat geschikt is en mag meedingen.

Leden die het optreden van het bestuur tegen Wolswinkel wilden afkeuren, kregen de zaal niet mee. Driekwart stemde tegen. Datzelfde gold voor het voorstel Wolswinkel binnen te vragen en aan het woord te laten.