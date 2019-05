Denker Verkerk naar Senaat om te knokken voor de rechtsstaat

De christelijke denker Maarten Verkerk (1953) voorzag de CU al meerdere keren van advies.

Verkerk, bijzonder hoogleraar christelijke filosofie in Eindhoven en Maastricht, sprak in 2014 op uitnodiging van het wetenschappelijk instituut van de partij op een CU-bijeenkomst over het thema gezondheid. Daar peperde hij de aanwezige CU-volksvertegenwoordigers in dat het thema preventie hoger op de agenda moest. Gezondheidskloven en verschillen in levensverwachting tussen rijk en arm verkleinen door mensen beter in staat te stellen gezonder te leven; Verkerk zag er al jaren voordat staatssecretaris Blokhuis zijn preventieakkoord op poten zette een kerntaak in voor de christelijke politiek.

In de partij heeft de wetenschapper een vergelijkbaar profiel als de voormalig hoogleraren Egbert Schuurman en Henk Jochemsen: erudiet, zeer belezen en op een duizelingwekkende hoeveelheid terreinen actief. Bekend werd hij als lid van de commissie-Schnabel, die in 2016 adviseerde geen aparte stervenswet op te tuigen voor levensmoede ouderen.

In een recent interview in het EO-blad Visie uitte hij zijn zorgen over het populisme dat de noodzaak om in een democratie de belangen van minderheden te beschermen soms fors relativeert. „Tast je de rechtsstaat aan, dan leg je een bom onder de samenleving. En in dat gat springen de grote bedrijven met veel macht en weinig ethiek. Of de maffia”, aldus Verkerk.

Het was vanuit een diepreligieuze motivatie dat hij actief wilde worden in de Eerste Kamer, vertelde hij vervolgens in het stuk. Het ging hem om het bevorderen van recht en gerechtigheid in de samenleving, „misschien wel de belangrijkste begrippen uit de Bijbel.” Denk aan de profeten, aldus Verkerk als senator in spe. „Wanneer werden ze fel? Als het recht met voeten werd getreden.”