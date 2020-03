DENK ontnam Kuzu fractievoorzitterschap in 2018 om affaire

DENK heeft Tunahan Kuzu in 2018 tijdelijk het fractievoorzitterschap in de Tweede Kamer ontnomen vanwege een buitenechtelijke affaire. Zijn gedrag zou niet passen bij de kernwaarden van DENK, aldus de partij in een verklaring.

HP/De Tijd bericht deze week over de zaak. De betrokken vrouw laat in het artikel weten dat Kuzu zich na het beëindigen van de relatie schuldig zou hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Kuzu ontkent dat.

De affaire zou deze maand gebruikt zijn door onder anderen Kamerlid Selçuk Öztürk om druk te zetten op Kuzu om op te stappen. Die maakte vorig weekend plotseling bekend het fractievoorzitterschap neer te leggen vanwege de „impact” op zijn persoonlijk leven.

Een woordvoerder van de partij wil niet ingaan op de vraag waarom in 2018 niet naar buiten is gebracht dat Kuzu zijn functie tijdelijk moest neerleggen vanwege zijn gedrag. Toen verklaarde DENK dat Kuzu lokale afdelingen ging helpen.

Ook op andere vragen wil de woordvoerder niet ingaan. Volgens de verklaring is de betrokken vrouw niet werkzaam geweest bij DENK. „Dat (...) doet overigens niets af aan de ontstane situatie.”

De vrouw zou in 2018 wel contact hebben gezocht met de partij waarna fractie en bestuur „indringende gesprekken” voerden met Kuzu. Daarna werd hem als straf het fractievoorzitterschap tijdelijk afgenomen.

Kuzu heeft het fractievoorzitterschap overgedragen aan Farid Azarkan. Kuzu keert na de volgende verkiezingen niet terug in de Kamer.