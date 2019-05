DENK: Kuzu in Jeruzalem aangehouden

DENK-fractievoorzitter Tunahan Kuzu is in Jeruzalem aangehouden door Israëlische militairen. Hij was met een Palestijnse vlag op weg naar de Al Aqsa-moskee toen hij werd gestopt. Hij is in Israël en de Palestijnse gebieden op werkbezoek, aldus de partij.

Kuzu is meegenomen en aangehouden, aldus een woordvoerder. Nadere informatie ontbreekt. DENK-Tweede Kamerlid Farid Azarkan verzoekt het ministerie van Buitenlandse Zaken ,,alles in het werk te stellen opdat Kuzu zijn werkbezoek veilig kan vervolgen”.

Op vrijdag gelden altijd strenge veiligheidsmaatregelen rond het gebedshuis in Jeruzalem.