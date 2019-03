DENK: kiezer beloont agenda van verdeeldheid

De overwinning van Forum voor Democratie bij de provinciale verkiezingen betekent „dat de agenda van verdeeldheid en polarisatie door de kiezer is beloond”. Dat zegt DENK-leider Tunahan Kuzu. „Daarom is het nog harder nodig dat wij een stevig tegengeluid laten horen, hier in de Tweede Kamer, in de gemeenteraden en in de provincies.”

DENK, dat voor het eerst in alle provincies meedeed, mocht woensdagavond even hopen op één zetel in de Eerste Kamer. Maar de prognose van het ANP wijst erop dat die er toch net niet inzit. Kuzu zegt de definitieve uitslag nog af te wachten, maar stelt wel vast dat bij zijn eigen achterban,,de motivatie om te gaan stemmen voor de Provinciale Staten wat is achtergebleven.’’