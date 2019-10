Den Haag vraagt Curaçao om opheldering

Het kabinet in Den Haag gaat Curaçao om opheldering vragen na berichten dat het land toch nog vluchtelingen uit het verscheurde buurland Venezuela vasthoudt in cellen. Staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) wil van de regering van het Caribisch eiland weten hoe het precies zit.

De bewindsman meldde onlangs dat op het eiland geen enkele vluchteling uit Venezuela meer vastzit. Hij baseerde zich op informatie van Curaçao zelf. Maar in de krant Trouw zeggen advocaten van vreemdelingen dat Knops verkeerd wordt ingelicht. Op Curaçao zouden wel degelijk Venezolaanse vluchtelingen standaard geboeid en opgesloten worden tussen veroordeelde criminelen.

„Ik ga ervan uit dat de informatie klopt. Als die nu publiekelijk bestreden wordt door mensen die zeggen: we hebben dit en dat gezien, dan is dat voor mij genoeg reden om te vragen hoe het nu echt zit.” Mocht blijken dat informatie niet klopte, dan „hebben we een gesprek”, aldus Knops.