Den Boef en ds. Vlietstra kapittelen partijbestuur

Het partijbestuur van de SGP heeft zijn achterban „op het verkeerde been gezet”, vinden de dinsdag afgetreden SGP-partijbestuursleden mr. P. J. den Boef en ds. A. Vlietstra.

In een woensdag naar buiten gebracht persbericht lichten zij echter niet toe waaruit deze verkeerde voorlichting zou bestaan. Wel hebben zij interim-voorzitter Maarten van Leeuwen „aangesproken”, stellen zij, op wat het partijbestuur in de achterliggende dagen in door het bestuur verspreide persberichten heeft geschreven. „Sommige mededelingen blijken helaas feitelijk onjuist te zijn of op zijn minst niet zuiver geformuleerd.”

Bezinning op eigen bestuurscultuur voor SGP geen overbodige luxe

Ook schrijven zij dat zij hun „geweten niet kunnen laten binden door het HB-besluit” (om Zevenbergen te dwingen als partijvoorzitter te stoppen, red.) en dat zij „geen verantwoordelijkheid voor dat besluit kunnen dragen.”

Ten slotte melden zij dat zij met de partijleiding in gesprek willen komen. „Samen met Zevenbergen erbij natuurlijk. Aan die Bijbelse opdracht willen wij metterdaad gestalte proberen te geven. Dat is ook in lijn met de beginselen van onze partij”, aldus Den Boef en Vlietstra.