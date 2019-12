Dekker overweegt slachtoffercommissaris bij OM

Voor slachtoffers en nabestaanden moet meer aandacht komen bij het Openbaar Ministerie (OM). Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) voelt wel wat voor een idee van VVD-Kamerlid Jeroen van Wijngaarden, om een aparte commissaris bij het OM in het leven te roepen. Daar kunnen slachtoffers en nabestaanden dan terecht met vragen of klachten.

Van Wijngaarden kwam met het voorstel in het debat over de zogenoemde metromoord. Joost Wolters werd mei vorig jaar doodgestoken in de metro in Amsterdam. De Inspectie Justitie en Veiligheid concludeerde eerder dat allerlei instanties steken hadden laten vallen, waaronder het OM.

De dader, Philip O., had een lange geschiedenis van strafbare feiten en psychische problemen. „Uit gesprekken heb ik sterk de indruk dat veel dingen niet goed zijn gegaan”, zei Dekker donderdag over het contact tussen de nabestaanden van Wolters en het OM.

De houding van het OM heeft de nabestaanden volgens CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg „extra veel leed berokkend”. De nabestaanden woonden het debat bij op de publiekstribune.

Onder meer de reclassering, de GGZ en de Dienst Justitiële Inrichtingen kregen felle kritiek te verduren in het inspectierapport. Dat de Inspectie Justitie en Veiligheid niet bevoegd is om ook naar het OM te kijken, is veel Kamerleden een doorn in het oog.

„Kan dat niet beter?”, vroeg Maarten Groothuizen van D66. Ook Van Toorenburg denkt dat toezicht door de Inspectie bij ernstige zaken „een goed begin is”. Ook de PvdA voelde wel wat voor het idee

Dekker benadrukte dat er al andere vormen van toezicht op het OM bestaan, onder meer door de Hoge Raad. „We moeten uitkijken dat er bij het OM niet toezicht op toezicht komt.” Een motie om het idee concreet te maken houden de partijen nog even op zak. Ze willen het volgende week aankaarten bij minister Ferd Grapperhaus, onder wie het OM valt.