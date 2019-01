Dekker: onderzoek naar binnenlandse adopties

De regering stelt nieuw onderzoek in naar binnenlandse adopties tussen 1956 en 1984. Hieruit moet duidelijk worden hoe adopties in die periode eraan toe gingen, laat minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Eerder onderzoek van de Radboud Universiteit toonde aan dat vrouwen in die periode onder druk zijn gezet hun pasgeboren kind af te staan, bijvoorbeeld omdat ze ongehuwd zwanger waren geraakt. Kamerlid Vera Bergkamp (D66) vroeg Dekker om de kwestie verder te bestuderen, en dat gaat nu gebeuren.

De Radboud Universiteit sprak voor haar onderzoek al met een aantal mensen die afstand hadden gedaan van hun kind, maar Dekker wil zoveel mogelijk mensen die het aangaat bereiken, zowel ouders als geadopteerde kinderen. „Ik zal in ieder geval een landelijke oproep doen uitgaan”, schrijft de minister.

Ook komt er nog voor de zomer een conferentie, met belangengroepen en stichting Fiom, die mensen adviseert over ongewenste zwangerschappen.

Vorige maand kondigde Dekker al een onderzoek aan naar adopties uit het buitenland door Nederlandse ouders. Dat onderzoek is gericht op mogelijke misstanden bij die adopties, en of en hoe Nederlandse ambtenaren daarbij betrokken waren.