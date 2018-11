Dekker: Onderzoek naar ambtsverbod bij misbruik in kerk

Op verzoek van de PvdA gaat minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) het al in gang gezette onderzoek naar het beter beschermen van kinderen tegen seksueel misbruik in kerken en andere religieuze organisaties uitbreiden. Dekker zegde dat donderdagmiddag toe tijdens het debat over de justitiebegroting voor 2019.

De bewindsman gaat onderzoekers van het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL) ook vragen of aan personen die een taak hebben binnen kerkgenootschappen en zich daarbij schuldig maken aan het misbruiken van kinderen eerder een strafrechtelijk ambtsverbod kan worden opgelegd.

Ook de huidige strafwet biedt al mogelijkheden om geestelijken al dan niet tijdelijk uit hun beroep te ontzetten, maar van die mogelijkheid wordt maar spaarzaam gebruik gemaakt.

Volgens de aanvankelijk verstrekte opdracht moesten de onderzoekers nagaan of het wenselijk is de plicht van burgers en (kerkelijke) organisaties om wetenschap omtrent seksueel misbruik te melden, te verruimen. Momenteel moeten zij alleen verplicht aangifte doen als ze weet hebben van een voorgenomen verkrachting of van mensenroof.

PvdA-Tweede Kamerlid Attje Kuiken wilde weten of ook kennis omtrent andere vormen van seksueel misbruik meldplichtig kan worden gemaakt. Aanleiding was de keus van het bestuur van de Jehovah’s Getuigen van vorig jaar om meldingen omtrent misbruik ondanks herhaald aandringen van Dekker uitsluitend volgens het interne rechtssysteem af te handelen. Bij een ruimere aangifteplicht zoals Kuiken die voor zich ziet, had het bestuur hoe dan ook met deze alarmsignalen naar justitie moeten gaan.

Dekker gaat ervan uit dat de onderzoekers volgend jaar hun rapport kunnen opleveren. Eerder zegde hij de Kamer toe ook uit te laten zoeken hoe een ruimere meldplicht kan schuren met het verschoningsrecht. Ook ervaringen in andere landen worden meegenomen. In Ierland en Australië geldt al een verbrede aangifteplicht. In Duitsland besloot de overheid juist om van verruiming af te zien.