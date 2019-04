Dekker kan verder na excuses

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) kan aanblijven. Een motie van wantrouwen die de PVV woensdag in het debat over de moord op Anne Faber tegen hem indiende, werd niet aangenomen. Alleen DENK steunde de motie. De overige partijen waren wel kritisch, maar geven de VVD-minister de kans zijn werk voort te zetten.

Dekker had wel een moeilijk debat. Hij sloeg een nederige toon aan en erkende dat de overheid tekort is geschoten in de behandeling van Michael P. . P is voor de moord op Anne Faber, die hij pleegde tijdens een proefverlof, veroordeeld tot een langdurige gevangenisstraf.