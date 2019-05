Dekker: berichten zaak Lelystad verontrustend

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) noemt de berichten over de moord op een 72-jarige man in Lelystad „verontrustend. Volgens De Telegraaf is een voormalige en een huidige tbs-patiënt opgepakt in verband met de moord.

,,Ik begrijp heel goed dat dit vragen oproept. Het is belangrijk dat nu eerst goed wordt uitgezocht wat hier precies is gebeurd”, schrijft hij aan de Kamer.

De bewindsman kan verder weinig zeggen over de zaak omdat het strafrechtelijke onderzoek in volle gang is. „Ik volg het op de voet en we zoeken tot op de bodem uit wat er is gebeurd. Dat is belangrijk voor de nabestaanden en voor de samenleving”, twitterde Dekker.

De man werd zondag dood aangetroffen in zijn woning. De politie vermoedt dat hij in het weekend van 19 tot 21 april om het leven is gebracht. Twee mannen van 48 en 35 jaar uit Almere zitten vast in verband met betrokkenheid bij de moord. De oudste zou een oud-tbs’er zijn, de tweede zou een tbs’er zijn die met proefverlof was, aldus de krant.