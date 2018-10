Dekker: afschaffing dividendtaks blijft staan

Het besluit van Unilever om zijn hoofdkantoor niet volledig in Nederland te vestigen, verandert niets aan het voornemen van het kabinet om de dividendbelasting af te schaffen. Dat zei VVD-minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) vrijdag. Andere kabinetsleden waren minder spraakzaam.

„Dat deden we niet alleen voor Unilever”, zei Dekker over het besluit de dividendbelasting af te schaffen. „Het zou ook gek zijn als we dat alleen voor Unilever hadden gedaan.”

Minister Wopke Hoekstra en staatssecretaris Menno Snel, de twee bewindspersonen die het onderwerp het meest aangaat, wilden er voorafgaand aan de ministerraad niet inhoudelijk op ingaan. Snel zei de berichten over het besluit van Unilever uit de media te hebben vernomen. Wel „hadden we het graag anders gezien”. De staatssecretaris beklemtoont dat het om een voorlopig besluit gaat, al wijst niets erop dat Unilever zich opnieuw zal bedenken.

Ook de andere leden van het kabinet ontweken het onderwerp voorafgaand aan de ministerraad. „Ik ga er even niks over zeggen op dit moment”, zei vicepremier Hugo de Jonge (CDA). Het kabinet zal de beslissing van Unilever bespreken, was alles dat hij er verder over kwijt wilde.