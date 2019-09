Defensieminister: eenheid schrikt af

Defensieminister Ank Bijleveld heeft zaterdag benadrukt hoe belangrijk het NAVO-bondgenootschap is. Ze deed dat tijdens de herdenking van de Poolse bijdrage aan de bevrijding van Nederland 75 jaar geleden. „Eenheid schrikt af”, zei ze in Driel bij Arnhem.

Tot op de dag van vandaag is Nederland vrij door het bondgenootschap, aldus de bewindsvrouw. Juist daarom is de NAVO, ook met Nederlandse inzet, nadrukkelijk aanwezig in Polen en de Baltische staten. „Samen bewaken we onze vrijheid.”

Ze prees de Poolse inspanningen bij de bevrijding van Nederland van de nazi’s. „Op herdenkingen zoals vandaag worden we eraan herinnerd hoezeer wij onze vrijheid danken aan onze bondgenoten.”

Bijleveld stond in het bijzonder stil bij de moed van de Eerste Poolse Onafhankelijke Parachutistenbrigade, die meedeed aan de bloedige bevrijdingsoperatie Market Garden. Onder de aanwezigen bij de herdenking was een 96-jarige Poolse veteraan en de Britse kroonprins Charles.