Defensiebonden tevreden over compensatie zieke monteurs

Dat Defensie ook personeel tegemoetkomt dat is ziek geworden door werken met het giftige HDI, is „logisch”. De compensatieregeling voor deze gedupeerden is een goede stap op weg naar een oplossing voor alle defensiemedewerkers die zijn blootgesteld aan schadelijke stoffen, vinden vakbonden van defensiepersoneel.

Verantwoordelijk staatssecretaris Barbara Visser kwam maandag met een compensatieregeling voor HDI-slachtoffers. Die is ingegeven door de conclusie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat oud-monteurs van Defensie door de schadelijke stof onder andere luchtwegklachten en eczeem kunnen hebben opgelopen.

De bonden en het kabinet hadden samen om het RIVM-onderzoek naar de blootstelling aan giftige stoffen gevraagd en zagen daarop toe. Eerder kwam het instituut al tot de slotsom dat personeel dat Amerikaans legermaterieel onderhield, ziek is geworden van werken met verfbestanddeel chroom-6.

De bonden kunnen zich vinden in de nieuwste bevindingen van het RIVM, zegt Jean Debie van vakbond VMB. Nu is het volgens hem zaak dat ook het derde en laatste onderdeel van het onderzoek snel wordt afgerond, zodat ook defensiepersoneel dat elders met chroom-6 heeft gewerkt aanspraak kan maken op schadevergoeding. Dat onderzoek moet eind dit jaar klaar zijn.