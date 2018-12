Defensie wil onderzoek ‘misdragingen’ Tsjaad

Het ministerie van Defensie wil onderzoek doen naar mogelijke misdragingen van mariniers tijdens een missie in Tsjaad zo’n tien jaar geleden. Dat schrijft staatssecretaris Barbara Visser aan de Tweede Kamer.

De voormalige Defensiefotograaf Rinze Klein heeft melding gedaan van de misdragingen. Hij heeft die op video vastgelegd. Het zou volgens het Dagblad van het Noorden onder meer gaan om beelden van een marinier die door collega’s wordt aangemoedigd om een granaat in de anus van de fotograaf te duwen.

Volgens Defensie is het voor het onderzoek nodig dat Klein de beelden overdraagt aan het ministerie. Hierover wil Defensie met de fotograaf gaan overleggen. In de krant zegt de advocaat van Klein dat zijn cliënt de beelden niet wil overdragen omdat hij dan vreest voor zijn veiligheid.

In 2008 en 2009 hebben Nederlandse mariniers in Tsjaad deelgenomen aan de Europese missie EUFOR, die tot taak had hulpverleners en vluchtelingenkampen te beveiligen in het grensgebied met Sudan.