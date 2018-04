Defensie verkoopt vijfhonderd overtollige DAF-vrachtwagens aan Jordanië. Ook tien pantservoertuigen en tweehonderd generatoren worden aan het Arabische land verkocht, meldt staatssecretaris Barbara Visser aan de Tweede Kamer.

Hoeveel geld met de verkoop is gemoeid, is niet bekendgemaakt. Jordanië heeft in het verleden vaker overtollig materieel van Defensie overgenomen, waaronder F-16 gevechtsvliegtuigen.