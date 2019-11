Defensie verhuist NH-90 helikopter naar De Kooy

Acht NH-90 helikopters van Defensie verhuizen van Vliegbasis Gilze-Rijen naar Maritiem Vliegkamp De Kooy bij Den Helder, aldus staatssecretaris Barbara Visser in een brief aan de Tweede Kamer. Alle twintig helikopters van dit type hebben dan als thuisbasis De Kooy.

Er is te weinig ruimte op Gilze-Rijen om deze helikopters daar te houden. In De Kooy worden nieuwe onderhoudsruimtes gebouwd en komt een nieuw gebouw voor het personeel dat hier met zo’n zeventig man toeneemt. De NH-90’s verhuizen in 2023, een jaar later moet de nieuwbouw klaar zijn.