Defensie gaat meer militair zorgpersoneel inzetten in de strijd tegen het coronavirus. Het aantal verpleegkundigen gaat van 90 naar 130. Er worden ook 15 extra artsen ingezet. Daarmee komt de teller op 35.

Het extra personeel gaat aan de slag in ziekenhuizen in onder andere Arnhem, Beverwijk, Delft en Den Haag.

Ook levert defensie 75 bedden aan kinderopvang in Assen. Het aantal kinderen dat vanwege de thuissituatie in een 24-uurs-opvang verblijft is daar flink gestegen.