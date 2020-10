Defensie schetst keuzes voor de komende vijftien jaar

Hoe moet de krijgsmacht erover vijftien jaar uitzien? Welke keuzes moeten daar voor worden gemaakt en hoeveel gaat dat kosten? Dat zijn vragen die donderdag in de Defensievisie 2035 worden beantwoord.

In het stuk schetsen minister Ank Bijleveld en staatssecretaris Barbara Visser een profiel van de nieuwe defensieorganisatie voor de komende vijftien jaar.

Dat is nodig omdat de dreigingen in wereld in rap tempo toenemen. Daarbij zijn er steeds meer onzekerheden over de rol die de Verenigde Staten militair in Europa en omgeving wil spelen. Ook wordt de manier van oorlogvoeren steeds anders. Er wordt steeds vaker digitaal strijd gevoerd. Dat alles vraagt aanpassingen van de krijgsmacht op de lange termijn.

Defensie heeft de afgelopen decennia met zware bezuinigingen te maken gehad. Sinds een paar jaar stijgt het budget weer. Maar om aan de NAVO-norm van 2 procent te voldoen, moet er structureel veel geld bij. Daar zal het rapport ook op ingaan.

Volgende kabinetten kunnen de Defensievisie gebruiken voor hun besluitvorming over de inrichting van de defensieorganisatie van de toekomst.