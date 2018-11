Defensie: robuuster optreden bij cyberaanval

Het ministerie van Defensie gaat robuuster optreden bij cyberaanvallen. Daders zullen vaker aan de schandpaal worden genageld zoals recent gebeurde na een Russische spionagepoging bij de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW).

Dat staat in de nieuwe cyberstrategie van het departement. Daarin staat ook dat Defensie er rekening mee houdt dat in vitale sectoren van ons land schadelijke software (malware) wordt geplaatst door andere landen „ter voorbereiding op een eventueel militair conflict”.

De grootste dreiging van de digitale veiligheid gaat uit van staten. Dat werd vorig jaar zomer nog eens duidelijk. Toen lag het overslagbedrijf APM in het Rotterdamse havengebied lang plat na een cyberaanval. Rusland zou hierachter zitten. De nieuwe strategie is onder meer hier een antwoord op.

„Om tegenstanders af te schrikken, moeten we ze laten zien dat we de mogelijkheden hebben om terug te slaan”, aldus minister Ank Bijleveld. „Verder gaan we daders vaker publiekelijk aanspreken, zoals bij de door de MIVD verstoorde Russische cyberoperatie in Den Haag, gericht tegen de OPCW.”

Vorige maand bevestigde Bijleveld nog dat Nederland in een cyberoorlog met Rusland is verwikkeld. Die opmerking was volgens haar vooral bedoeld om mensen wakker te schudden zodat ze zich bewust worden van de digitale dreiging. „We moeten af van de naïviteit op dat terrein”, zei ze toen.

Defensie investeert de komende jaren extra in haar cybercapaciteit. Sinds vorig jaar heeft de krijgsmacht het Defensie Cyber Commando (DCC) dat de eigen digitale netwerken beschermt, maar eveneens aanvallen kan uitvoeren.