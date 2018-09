Defensie probeert na ophef kleding te kopen

Na harde kritiek uit de Tweede Kamer gaat Defensie alsnog proberen kleding voor militairen voor een grote oefening in Noorwegen centraal in te kopen. „Ik ga kijken of we het nog op een andere manier kunnen organiseren”, zei staatssecretaris Barbara Visser tijdens het vragenuurtje.

Partijen reageerden onthutst op berichtgeving in De Telegraaf dat militairen die volgende maand in het hoge noorden op oefening moeten 1000 euro krijgen om zelf een deel van de winterkleding te kopen. „Absurd”, zei Isabelle Diks van GroenLinks. Hanke Bruins Slot (CDA) repte van een „bizarre gang van zaken”. „Niet normaal”, aldus Chris Stoffer (SGP).

Volgens de staatssecretaris heeft ervaring tijdens de NAVO-missie in Litouwen geleerd dat arctische kleding voor de oefening in Noorwegen in oktober nodig is. Toen de oefening twee jaar geleden werd ingepland „was dat besef er nog niet”, zei Visser op vragen van de VVD. Ze spreekt van een „uitzonderingssituatie die niet voor herhaling vatbaar is”.

Bruins Slot snapt niet dat het fout kon lopen. „De mariniers trainen al tientallen jaren in Noorwegen.” VVD’er André Bosman houdt zorgen over de aanbestedingsprocedure van kleding bij het departement. Volgens de staatssecretaris kwam de aanvraag voor het arctische kledingpakket „te laat” om nog centraal aan te besteden.

De militairen moeten onder meer nog ondergoed en handschoenen krijgen voor de oefening. De temperatuur in het gebied waar die wordt gehouden, kan dalen tot meer dan 20 graden onder nul. Zo’n duizend militairen doen aan de training mee.