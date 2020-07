Defensie probeert gecrashte helikopter te bergen

Defensie probeert de gecrashte helikopter bij Aruba te bergen voordat het toestel zinkt. De NH90 drijft op zijn kop in zee, maar dat kan niet heel lang doorgaan, zegt Boudewijn Boots, directeur Operatiën bij het ministerie.

Behoud van de helikopter is belangrijk voor het onderzoek naar de oorzaak van de crash waarbij twee van de vier bemanningsleden omkwamen. Als de helikopter zinkt is die verloren, zegt Boots. De zee is hier 2 tot 3 kilometer diep.

De vluchtrecorder is inmiddels wel gevonden en „lijkt in heel goede staat en ik heb er ook vertrouwen in dat we veel informatie uit de recorder zullen kunnen halen”. De vluchtrecorder is op ongeveer 5,5 kilometer afstand van het wrak in zee aangetroffen.

Over de oorzaak van het ongeval kan de schout-bij-nacht nog niets zeggen. De crash gebeurde na een patrouille in de buurt van Zr. Ms. Groningen, het schip waarop de NH90 was gestationeerd. Daardoor was een reddingsteam snel ter plaatse. Het ongeval is vanaf het marineschip gezien.

De helikopter staat als zeer betrouwbaar en veilig bekend, zegt Boots. Er was „geen enkele indicatie” dat er iets mis was met het toestel. Er was tijdens de patrouille voortdurend contact met de bemanning van de helikopter en toen is er niets gehoord over problemen.

De 34-jarige vlieger Christine Martens en de 33-jarige tactische coördinator Erwin Warnies kwamen om het leven. Zij zaten in de cockpit van het toestel. De twee andere bemanningsleden zaten in het grote middengedeelte. Ze hebben nauwelijks fysieke klachten.

De twee overlevenden zijn zelf uit het toestel gekomen, aldus Boots. Ze zijn volgens hem aanspreekbaar en hebben ook al gesproken over het ongeluk dat zondagmiddag lokale tijd plaatsvond. Boots weet niet wat ze gezegd hebben over het ongeluk.

De 8000 kilo zware helikopter drijft aan vier grote plastic lichamen die automatisch opengaan als het toestel water raakt. Er wordt geprobeerd een sleepverbinding met het wrak te maken en het drijfvermogen te vergroten. Maar dat is nog niet gelukt.

Het bergingswerk is volgens Boots „geen sinecure” door de omstandigheden. Er is een windkracht 7 en er zijn golven tot 2,5 meter hoog. Kleine rubberboten kunnen volgens hem de NH90 niet naderen. Dan kunnen ze lek slaan op het wrak. Hij weet niet hoe lang de NH90 nog blijft drijven.

De lichamen van de slachtoffers en beide andere bemanningsleden zijn overgebracht naar het marineschip Groningen. Er wordt geprobeerd ze zo snel mogelijk naar Nederland te brengen.