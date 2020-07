Defensie op zoek naar beelden van Srebrenica

Het ministerie van Defensie wil een onlinedatabase aanleggen met beelden uit 1994 en 1995 van Srebrenica. Aanleiding is de genocide die daar 25 jaar geleden plaatsvond. Defensie roept militairen op beelden die zij zelf hebben gemaakt, te delen.

Defensie werkt voor het meerjarig onderzoek samen met de Universiteit van Amsterdam. Met het onderzoek wordt tegemoetgekomen aan een verzoek van de nabestaanden van de moord op meer dan 8000 Bosnische moslims uit de enclave. Op facingsrebrenica.eu kunnen mensen zich melden als zij beelden willen aanleveren.

Op die website is een filmpje te zien, waarin onder anderen een nabestaande en een van de onderzoekers aan het woord komt.

De genocide wordt zaterdag herdacht in Potocari, een plaatsje in Srebrenica. Vanwege de uitbraak van corona, zullen regeringsleiders zoals Mark Rutte niet aanwezig zijn, zoals eerder was gepland. In plaats daarvan sturen ze een videoboodschap in.