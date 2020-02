Defensie onderzoekt bewapening nieuwe drone

Het ministerie van Defensie onderzoekt „de concrete mogelijkheden en kosten” van het bewapenen van de onbemande vliegtuigen die het leger volgend jaar in gebruik gaat nemen. Het gaat om de vier MQ-9 Reaper-drones die op vliegbasis Leeuwarden worden gestationeerd.

De drone wordt ingezet voor het verzamelen van informatie. De Tweede Kamer nam in november een motie aan waarin het kabinet werd opgeroepen te bekijken of de drones toch niet moeten worden bewapend. Technisch is dat mogelijk. Staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) schrijft aan de Kamer dat „op dit moment het bewapenen van de MQ-9 niet aan de orde is”.

Maar ze erkent dat het bewapenen van de drones operationele voordelen biedt. Defensie kan dan sneller en flexibeler handelen. Daarom gaat het ministerie „vanwege het belang van doorontwikkeling en de operationele meerwaarde” het bewapenen van het systeem onderzoeken. Hierover wordt de komende maanden informatie verzameld.

Een Reaper-systeem bestaat onder meer uit vier vliegtuigen (spanwijdte 20 meter en 11 meter lang), radar en een grondstation. Er zijn geen wettelijke bezwaren om de Reapers te bewapenen. De Amerikanen gebruiken bewapende drones om in landen als Jemen en Afghanistan tegenstanders te doden.