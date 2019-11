‘Defensie moet vertrouwen Kamer weer winnen’

Defensie zal hard moeten werken om het vertrouwen van de Tweede Kamer weer terug te winnen, zei minister Ank Bijleveld donderdag bij de behandeling van haar begroting. Twee dagen eerder zegde bijna de hele oppositie het vertrouwen in haar op omdat haar ministerie de Kamer verkeerd had geïnformeerd.

„Het is niet zomaar teruggaan naar de orde van de dag”, zei Bijleveld in haar openingswoord. „Ik sta hier niet vrolijk.”

Dinsdag meldde ze dat haar voorganger Jeanine Hennis de Kamer vier jaar geleden niet de waarheid heeft verteld over een aanval van Nederlandse F-16’s in 2015 op een IS-doel in Irak waarbij tientallen doden vielen onder wie burgers. Bijleveld hoorde pas eind vorige week dat de Kamer was voorgelogen.

De hele Kamer reageerde boos in het urenlange spoeddebat hierover dinsdag. Een zwak optreden van de minister maakte het er niet beter op. „Zo’n debat komt binnen”, aldus Bijleveld. Het dossier is nog lang niet gesloten. De Kamer wil het naadje van de kous over de zaak weten en heeft een hele reeks vragen gesteld.