Defensie knapt kazernes eerder op om bouw te helpen

Defensie schiet de bouw te hulp nu die dreigt stil te vallen door de coronacrisis. Het ministerie zet een aantal bouwprojecten ter waarde van 280 miljoen euro eerder in gang.

Defensie wilde de komende vijftien jaar kazernes en ander vastgoed opknappen. Dat moet nu in tien jaar gebeuren. Zo krijgt de Amersfoortse Bernhardkazerne tussen 2021 en 2029 een opfrisbeurt. De 10 miljoen euro die Defensie in 2023 wilde steken in de verbetering van de verblijven van militairen, geeft zij al dit jaar uit.

Voor de overgang naar duurzame energie trekt Defensie verder 49 miljoen euro uit, laat staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) weten. In 2050 wil ze 70 procent minder fossiele energie gebruiken dan de krijgsmacht in 2010 deed. Over tien jaar moet Defensie 20 procent minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Kampementen moeten dan al voor de helft hun eigen duurzame energie opwekken en in 2050 zelfs helemaal zelfvoorzienend zijn.