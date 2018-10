Defensie: klacht tegen bewindsvrouw ongegrond

In de affaire-Schaarsbergen heeft minister Ank Bijleveld van Defensie een klacht van tien (oud-)militairen van de Luchtmobiele Brigade tegen staatssecretaris Barbara Visser van Defensie ongegrond verklaard. De minister volgt hiermee het advies van een onafhankelijk adviseur, die de klacht onderzocht. Visser heeft zich niet onbehoorlijk gedragen, luidt de conclusie.

Volgens de klagers was de staatssecretaris partijdig in haar reactie op de berichtgeving van de Volkskrant over gebeurtenissen op de kazerne in Schaarsbergen. In de krant beschuldigden drie andere militairen de klagers van onder meer aanranding, mishandeling en bedreiging. De klagers vinden dat Visser openlijk partij koos, door al meteen over slachtoffers en daders te spreken.

Volgens de onderzoeker hadden de meeste uitlatingen van de staatssecretaris in media en aan de Tweede Kamer een algemeen karakter. Ze noemde geen namen.

Michael Ruperti, advocaat van enkele (oud)militairen in de zaak, zag ook positieve punten in de aanbevelingen aan de minister door de onafhankelijk adviseur . „Hij heeft ook duidelijk gemaakt dat er vanuit Defensie behoefte is aan zorg voor de mensen die de klacht hebben ingediend”, aldus Ruperti. „Ook is het positief dat een ontmoeting is voorgesteld tussen de indieners van de klacht en de minister of staatssecretaris om de zaak uit te praten.”