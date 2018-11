Defensie kijkt opnieuw naar regeling chroom-6

Staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) gaat nog eens kijken of de collectieve schaderegeling voor slachtoffers van chroom-6-verf kan worden aangepast. „Ik ga kijken welke opties er zijn”, zei ze na een fel debat waarin de hele Kamer had aangedrongen op aanpassing.

Het ministerie moet volgens de Kamer ruimhartiger omgaan met claims van slachtoffers en nabestaanden. Visser gaat op een rijtje zetten wat het betekent als de voorwaarden van de regeling veranderen. „Waar zitten de mogelijkheden en wat zijn de indicaties?”

In de Kamer was felle kritiek op de regeling. Die doet geen recht aan de slachtoffers, zei Salima Belhaj van D66. Haar coalitiepartner Hanke Bruins Slot (CDA) wil meer maatwerk. „De regeling pakt onrechtvaardig uit voor slachtoffers”, stelde Sadet Karabulut (SP).

Defensie wist tientallen jaren dat chroom-6 schadelijk is, maar stelde de medewerkers niet op de hoogte. Pas in juni bood Defensie na een onderzoek excuses aan en kwam er een schaderegeling.

Visser noemde de „laagdrempelige” regeling bedoeld voor immateriële schade „eerlijk” en „verdedigbaar”. Slachtoffers kunnen via deze regeling tot 40.000 euro netto krijgen. Dat is tot dusver 136 keer gebeurd, waarmee ruim 9 ton is gemoeid. Geld is geen kwestie in deze zaak, zei Visser.

Voor materiële schade zoals inkomstenverlies kan nog een individuele claim worden ingediend bij Defensie. Dat is geen rechtszaak, benadrukte Visser. Er wordt geprobeerd de zaak op een „minnelijke manier” te behandelen en mensen zo snel mogelijk duidelijkheid te geven. Kamerleden vrezen dat slachtoffers jarenlang moeten vechten voor hun geld terwijl ze al ziek zijn.

De Kamer vindt verder dat meer ziekten onder de schaderegeling moeten vallen. Daar zal eind volgend jaar volgens Visser meer duidelijkheid over komen. Volgens de SP valt momenteel 90 procent van de slachtoffers buiten de regeling.

Veel partijen, waaronder D66, SP en PVV, willen dat direct wordt gestopt met het gebruik van chroom-6-verf. Volgens Visser is het gebruik van deze verf al flink teruggebracht, maar is het voor „sommige onderdelen noodzakelijk”. Het wordt alleen nog gebruikt bij de luchtmacht, en dan bij steeds minder types toestellen.