Defensie hangt vlaggen halfstok na helikoptercrash

Op het ministerie van Defensie is de vlag halfstok gehangen nadat het departement naar buiten had gebracht dat in de omgeving van Aruba een defensiehelikopter is neergestort. Daardoor kwamen twee van de vier bemanningsleden om het leven.

Ook op en rond de complexen van het Defensie Helikopter Commando (DHC) zijn de vlaggen halfstok gehangen uit rouw voor de overleden vlieger en coördinator. Online is een condoleanceregister geopend.

Of er ook nog een fysieke bijeenkomst wordt gehouden voor de overleden militairen, kon een woordvoerder nog niet zeggen.