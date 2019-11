‘Defensie handelde deels onzorgvuldig’

Het ministerie van Defensie heeft „op bepaalde momenten onvoldoende zorgvuldig en te weinig voortvarend” gehandeld nadat het een melding over misstanden had gekregen van oud-defensiefotograaf Rinze Klein. Dat stelt een onafhankelijke onderzoekscommissie, schrijft staatssecretaris Barbara Visser aan de Tweede Kamer.

Klein meldde misdragingen van mariniers tijdens een missie in Tsjaad in 2008 en 2009. Hij heeft die ook op video vastgelegd. Defensie gaat de melding nu alsnog in behandeling nemen, aldus Visser. Defensie is al bezig het meld- en klachtproces te verbeteren. De verbetering van de veiligheid van het personeel is een prioriteit voor de bewindslieden.