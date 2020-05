Defensie erkent hoge kosten uitjes en scherpt regels aan

Defensie heeft van 2016 tot en met 2018 jaarlijks ongeveer 4,5 miljoen euro uitgegeven aan bedrijfsuitjes, personeelsfeesten, etentjes en relatiegeschenken. Dat komt naar voren uit gegevens die het ministerie heeft vrijgegeven na een verzoek daartoe van Hart van Nederland op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het departement erkent dat het soberder kan en heeft kort geleden de regels aangescherpt, laat Defensie vrijdag weten.

De uitgaven moeten volgens Defensie onder meer worden gezien in het licht van een sterke saamhorigheid tussen medewerkers. Zo ook de familiedag van de marechaussee in 2018 naar Walibi, die ongeveer 600.000 euro kostte. Deze dag werd georganiseerd omdat de medewerkers van 2015 tot 2017 onder grote druk stonden, door nieuwe taken, andere werklocaties en dubbele diensten die ze moesten draaien. Het uitje was een blijk van waardering naar het personeel en hun thuisfront.

Wel wijst Defensie erop dat er zo’n 60.000 medewerkers zijn die op tientallen locaties werken in Nederland en daarbuiten. Omgerekend gaat het om 75 euro per medewerker per jaar. Wel liepen de saamhorigheids- en representatiekosten flink uiteen tussen de verschillende defensionderdelen. Ook daarom heeft het ministerie de regels eenduidiger gemaakt. „De hoogte van sommige uitgaven over de drie genoemde jaren past daar niet in”, aldus Defensie.

Zo worden activiteiten voortaan met name op een defensielocatie georganiseerd en verzorgt defensiecateraar Paresto het eten en drinken. Dan gaan de kosten omlaag en „dat is belangrijk omdat het immers om gemeenschapsgeld gaat”.