Defensie compenseert oud-monteurs ook voor ziekmakende coating

Werknemers die jarenlang in opdracht van Defensie Amerikaans oorlogsmaterieel onderhielden op vijf locaties in Nederland, hebben mogelijk ook gezondheidsschade opgelopen doordat ze zijn blootgesteld aan de stof HDI.

Net als voor de slachtoffers van de stof chroom-6 wordt voor mensen die ziek zijn geworden door de blootstelling een compensatieregeling in het leven geroepen, zo laat staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) aan de Tweede Kamer weten.

HDI kan onder meer astma, neus- en oogslijmvliesontsteking, contacteczeem en de zeldzame longaandoening hypersensitivity pneumonitis veroorzaken. Tot die conclusies is het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gekomen na onderzoek.

Als iemand ziek wordt door HDI (hexamethyleen di-isocyanaat), gebeurt dat volgens het RIVM tot een jaar na blootstelling.

De stof zat in een speciale coating (Chemical Agent Resistant Coating) die op tanks en andere voertuigen werd aangebracht om ze te beschermen tegen chemische wapens. Het is niet de enige schadelijke stof waaraan monteurs en andere werknemers zijn blootgesteld. Grootste boosdoener was verf die de giftige stof chroom-6 bevatte. Daarvan is al jaren bekend dat blootstelling tot ernstige ziekten kan leiden, waaronder diverse vormen van kanker, COPD en astma.

Aan de lijst met ziekten die samenhangen met blootstelling aan chroom-6, heeft het RIVM maandag strottenhoofdkanker toegevoegd. Die bevinding is niet alleen van belang voor oud-monteurs van Defensie, maar ook voor mensen die ziek zijn geworden door hun werk aan historische treinen tijdens een re-integratieproject in Tilburg waarbij chroom-6 werd gebruikt.

Het RIVM vond geen verband tussen chroom-6 en een aantal andere specifieke gezondheidsproblemen, van afbrokkelende tanden tot bepaalde auto-immuunziekten.

Visser heeft eerder erkend dat Defensie niet aan de zorgplicht voor de medewerkers heeft voldaan. Over de gevaren van chroom-6 was al jaren veel bekend. Toch werd het personeel er tussen 1984 en 2006 aan blootgesteld op de zogeheten POMS-locaties in Brunssum, Eygelshoven, Vriezenveen, Coevorden en Ter Apel. De stof voorkomt roestvorming.

Voor chroom 6-slachtoffers bestaan meerdere compensatieregelingen. Mensen die een ziekte hebben opgelopen die op de lijst van het RIVM staat, hebben recht op een hogere vergoeding dan anderen. Volgens een deel van de oud-medewerkers zijn de bedragen te laag. Vier voormalige onderhoudsmonteurs wonnen in maart nog een rechtszaak hierover tegen de Staat. Het gerechtshof in Den Bosch bepaalde dat ze recht hebben op hogere bedragen.