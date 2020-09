Defensie compenseert klokkenluider van de marechaussee

Defensie compenseert klokkenluider Ed Branse van de marechaussee en geeft de eerste luitenant compensatie omdat hij persoonlijk is benadeeld. Ook zijn afspraken gemaakt over zijn loopbaanperspectief, meldt het ministerie woensdag.

Hij maakte eind 2014 melding van misstanden bij de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB). „Met zijn melding deed Branse wat Defensie van haar personeel verwacht: het nemen van verantwoordelijkheid en het verbeteren van de veiligheid”, aldus het ministerie.

Follow the Money berichtte in 2017 over de zaak. Er zou binnen de BSB onder meer sprake zijn geweest van een onveilige werksituatie. Ook zouden gebruikte wapens niet veilig zijn geweest. De BSB beveiligt onder meer medewerkers van ambassades in risicolanden zoals Irak en Afghanistan.

De Onderzoeksraad Integriteit Overheid (OIO) heeft de melding van Branse onderzocht en constateerde in 2016 dat er in twee gevallen sprake was van misstanden bij de BSB.