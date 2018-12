Defensie blijft bij intern meldpunt misstanden

Staatssecretaris Barbara Visser houdt vast aan een onafhankelijk intern meldpunt waar personeel van Defensie misstanden kan melden. Een deel van de Tweede Kamer ziet liever een meldpunt dat los van het ministerie staat.

De Kamer sprak woensdag over het onderzoek van de commissie-Giebels naar de sociale veiligheid bij Defensie. Die concludeerde dat de geldende cultuur misstanden in de hand werkt. Ook is er een geringe bereidheid om misstanden te melden.

Volgens Visser is het belangrijk voor de cultuurverandering binnen Defensie dat het meldpunt intern is. „Het zou een gotspe zijn als we dit niet op een goede manier kunnen organiseren.” Volgens haar heeft Giebels ook een voorkeur voor een onafhankelijk intern meldpunt.

Ze gaat wel kijken of het nieuwe meldpunt zoals het plan is onder de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID) moet vallen. Hanke Bruins Slot (CDA) pleitte daar tegen omdat het personeel de COID ziet als een verlengstuk van de leiding.

Onder meer GroenLinks, ChristenUnie en SP spraken zich uit voor een meldpunt los van het ministerie. „Waarom is dat zo lastig”, vroeg Sadet Karabulut (SP) zich af.

Visser en ook minister Ank Bijleveld benadrukten dat verbetering van de veiligheid binnen het bedrijf een „topprioriteit” is. De commissie-Giebels werd ingesteld naar aanleiding van misstanden op de kazerne in Schaarsbergen waar drie militairen zouden zijn misbruikt bij hun eenheid.