Defensie bergt stoffelijke resten van Britse soldaat

Het leger heeft bij Bemmel (Gelderland) de stoffelijke resten geborgen van een Britse soldaat.

Het stoffelijk overschot werd aangetroffen tijdens het zoeken naar niet-ontplofte explosieven nabij de rijksweg A15. De resten zijn overgebracht naar het laboratorium van de Bergings- en Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht (BIDKL) in Soesterberg. Daar wordt geprobeerd de identiteit te achterhalen.

De soldaat is vermoedelijk om het leven gekomen tijdens gevechten in september-oktober 1944. Hij is daarna met geweer, helm en andere uitrustingsstukken begraven. Bij de berging zijn nog andere spullen gevonden, waaronder een vulpen.

Eerder deze maand werden in Dalfsen al de resten van een Duitse vlieger geborgen. Hij stortte in januari 1944 met zijn gevechtsvliegtuig neer. Zijn identiteit werd vorige week bekend.