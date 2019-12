Deel senaat wil meer tijd voor stikstofwet

Een deel van de Eerste Kamer zegt meer tijd nodig te hebben om zich goed te kunnen buigen over de spoedwet van het kabinet over het stikstofprobleem. Ingewijden bevestigen na berichtgeving door de NOS dat vooral de oppositie zegt meer tijd nodig te hebben.

De Tweede Kamer stemde donderdag met een nipte meerderheid voor de spoedwet van minister Carola Schouten. Die samenstelling van partijen - de coalitie, SGP, 50Plus, en eenmansfractie Van Haga - vertegenwoordigt een minderheid in de senaat. Het kabinet is dan ook nog op steun van zeker één andere partij in de Eerste Kamer aangewezen.

Bepaalde oppositiepartijen zouden het traject willen vertragen. Als de spoedwet pas in het nieuwe jaar kan worden afgehamerd, "lijdt het kabinet gezichtsverlies".

In de notulen van een overleg van afgelopen dinsdag valt al op te maken dat "enkele fracties" bereid zijn kort na de stemming in de Tweede Kamer te debatteren over de spoedwet. Anderen, voornamelijk oppositiepartijen, willen meer tijd te hebben om zich goed in te lezen.