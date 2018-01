Deel Senaat: Veranker positie nabestaanden in orgaandonorwet

D66-Kamerlid Dijkstra moet in haar initiatiefwet over orgaandonatie verankeren in hoeverre nabestaanden kunnen voorkomen dat de organen van een overleden geliefde kunnen worden verwijderd voor donatie.

Daar hebben woordvoerders van de fracties van CDA, PvdA en GroenLinks dinsdagmiddag in de Senaat op aangedrongen. Zij vrezen dat de rolverdeling tussen familieleden en artsen anders te onduidelijk wordt.

Dijkstra deed tijdens de schriftelijke beraadslaging al diverse toezeggingen over de positie van nabestaanden. Deze komen er in de kern op neer dat de arts hen laat weten op welke manier de overledene in het donorsysteem stond geregistreerd. Nabestaanden kunnen de juistheid van een registratie echter in twijfel trekken. In dat geval moeten zij „aannemelijk maken” dat de registratie niet klopt. In de wet staat dat het gaat om een lichte bewijslast zonder vormvoorschriften, waarbij de arts in de praktijk de lezing van de nabestaanden zal volgen. Volgens de drie fracties is dat te onduidelijk en moet de familie idealiter kunnen meebeslissen. Dinsdag vroegen zij Dijkstra in hoeverre de wet hier nog op kan worden aangepast.

Drie hete hangijzers beheersen Senaatsdebat orgaandonorwet

Eerder bevestigde Dijkstra ook dat de gangbare praktijk, waarbij artsen afzien van donatie wanneer dit stuit op grote emotionele bezwaren bij de nabestaanden, wat haar betreft gehandhaafd zal blijven. CDA-woordvoerster Martens zei het onvoldoende te vinden dat ziekenhuizen hun werkwijze daaromtrent moeten vastleggen in een protocol, zij wil een wettelijke verankering.

Niet elke fractie vindt de positie van de nabestaanden in de conceptwet te onhelder. Volgens de VVD heeft Dijkstra voldoende aannemelijk gemaakt dat haar wet geen verandering zal brengen in de bestaande praktijk.

Het eerste deel van het debat maakte duidelijk dat PVV, ChristenUnie, SGP en de Partij voor de Dieren principiële bezwaren hebben tegen Dijkstra’s voorstel. Kern daarvan is dat burgers die na een intensieve voorlichtingscampagne en na herhaald aandringen nog niet laten weten of ze wel of geen donor willen zijn geacht worden daar impliciet mee in te stemmen. D66 en SP zijn voldoende overtuigd door Dijkstra’s toelichting, en voorstander van de wet.

In de fracties van VVD, CDA, PvdA, GroenLinks, 50PLUS en OSF bevinden zich zowel voor- en tegenstanders en ook twijfelaars. Mede daardoor is de uitkomst van het debat nog onzeker.