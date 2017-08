Deel Kamer wil scherper reisadvies voor Turkije

Een deel van de Tweede Kamer vindt dat minister Koenders van Buitenlandse Zaken met een aangescherpt reisadvies voor Turkije moet komen. De bewindsman ziet daarvoor nu echter nog geen reden.

Aanleiding voor het verzoek uit de Tweede Kamer is de arrestatie van een Nederlands-Turkse man in Turkije. De betrokkene is vorige week bij aankomst op het vliegveld van Istanbul direct opgepakt; samen met zijn echtgenote en kinderen. De man zou president Erdogan hebben beledigd.

De vrouw en kinderen van de opgepakte man konden de cel weer vrij snel verlaten en mogen gaan en staan waar ze willen. De man werd vastgezet voor verhoor. Ook hij hoefde uiteindelijk niet in de cel te blijven. Hij mag echter Turkije niet verlaten.

Hij moet zich waarschijnlijk voor de rechter verantwoorden. Volgens de aanklacht noemde hij Erdogan op sociale media een „dief” en een „dictator.” Ook zou hij zich een- en andermaal kritisch hebben uitgelaten over de politieke situatie in het land.

CDA, D66 en SP vinden dat de overheid Nederlanders van Turkse komaf duidelijker moet waarschuwen voor de onvoorspelbare situatie in Turkije en de risico’s die een reis met zich mee kan brengen.

CDA en SP stelden Koenders maandag schriftelijk vragen over de kwestie. Volgens CDA-Kamerlid Knops is het uitreisverbod voor de Nederlander veelzeggend: „Kritiek op Erdogan wordt gezien als verbondenheid met oppositieleider Gülen. De Nederlandse regering moet aandringen op vrij uitreizen en tegelijkertijd moet het reisadvies heroverwogen worden”, stelt het CDA-Kamerlid in het Algemeen Dagblad.

In het huidige reisadvies voor Turkije ontraadt Koenders alleen reizen naar het grensgebied met Syrië. Verder adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken Nederlanders die naar Turkije reizen onder meer om demonstraties te mijden. De Turkse regering heeft de noodtoestand in het land uitgeroepen.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken is er vooralsnog geen reden om het bestaande reisadvies aan te passen.