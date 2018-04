Deel Duitse luchtafweer onder Nederlands bevel

Een deel van de Duitse luchtverdediging komt woensdag onder Nederlands bevel te staan. Dat gebeurt met een militaire ceremonie op de Luitenant-generaal Bestkazerne in Vredepeel. Nederland en Duitsland werken al vele jaren nauw samen op militair gebied.

Het gaat om de Flugabwehrraketengruppe 61 uit Todendorf (Sleeswijk-Holstein). Deze eenheid telt circa driehonderd militairen en beschikt over radargeleide kanon- en raketsystemen om vliegtuigen en raketten op de korte afstand uit te schakelen.

De eenheid - die in Noord-Duitsland gehuisvest blijft - wordt ondergebracht bij het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigings Commando (DGLC) dat bestaat uit meer dan zevenhonderd militairen. In de staf, het kenniscentrum en de opleidingseenheid van het DGLC worden Duitse militairen ondergebracht.

De Flugabwehrraketengruppe 61 is de vijfde Duitse eenheid die samenwerkt met het Nederlandse leger. De eenheid is recent ingezet in Mali om het Camp Castor in Gao te beveiligen. Hier zijn ook de meeste Nederlandse militairen die deelnemen aan de VN-missie gelegerd.

Bij de ceremonie in Vredepeel zijn onder anderen minister Ank Bijleveld (Defensie) en haar Duitse ambtgenoot Ursula von der Leyen aanwezig.