Debat Rutte-Baudet komt er „vrijwel zeker”

Er lijkt een debat te komen tussen VVD-leider Mark Rutte en FVD-voorman Thierry Baudet. Dat is „vrijwel zeker”, melden ingewijden, al zijn concrete afspraken nog niet gemaakt.

Rutte haalde dinsdag tijdens een rede hard uit naar de leider van FVD, de partij die in maart bij de Provinciale Statenverkiezingen in een keer de grootste werd. Baudet is een „zolderkamergeleerde” die „op basis van rare verzinselen, wonderlijke theorieën” de veiligheid van het land in gevaar brengt, verklaarde Rutte.

Hij riep Baudet op nog voor de Europese verkiezingen van volgende week het debat met hem aan te gaan over de toekomst van Europa. In een tweet gaf de FVD-leider een dag later aan er wel voor te voelen: „Gesigneerde exemplaren van mijn boeken komen vandaag je kant op, @MinPres. Ter voorbereiding.”

Het wordt volgens ingewijden hoe dan ook een tweegevecht, dus andere lijsttrekkers hoeven niet op een uitnodiging te rekenen.