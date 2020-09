Debat Kamer en kabinet na Prinsjesdag ook met gebarentolk

Het marathondebat na Prinsjesdag tussen Tweede Kamer en kabinet wordt vertaald door een gebarentolk. Via een livestream zal dit debat ook voor doven en slechthorenden te volgen zijn, meldt Kamervoorzitter Khadija Arib.

De partijen ChristenUnie, D66 en PvdA, die een initiatiefwetsvoorstel hebben ingediend om gebarentaal officieel te erkennen, hadden gevraagd om onder meer de Algemene Politieke Beschouwingen te laten vertalen. Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer was hier achter de schermen al mee bezig, aldus Arib.

Zij stelden ook voor om een gebarentolk in te zetten voor het wekelijkse politieke vragenuurtje en het slotdebat voor de Tweede Kamerverkiezingen. Daar is het bestuur van de Kamer „mee bezig”, vertelde Arib dinsdagavond tijdens het debat over het voorstel. Voor het einde van het jaar hoopt ze de Kamerleden hierover meer te kunnen vertellen. „En ik denk dat dat ook gaat lukken.”