De stikstofplannen van het kabinet op een rij

Het kabinet wil een reeks maatregelen nemen om de uitstoot van stikstof op korte termijn omlaag te krijgen. Een overzicht van de belangrijkste plannen.

- De maximumsnelheid wordt verlaagd naar 100 kilometer. Een „rotmaatregel”, vindt premier Mark Rutte, maar wel een die nodig is om het land uit het slop te trekken. Op wegen waar momenteel 120 of 130 wordt gereden, mag dat alleen nog tussen 19.00 uur en 06.00 uur.

- Er komt een noodwet voor projecten die belangrijk zijn voor de veiligheid, zoals dijk- en kustversterkingen. De noodwet moet zeker stellen dat de vergunningverlening van deze projecten niet vastloopt.

- De samenstelling van veevoer verandert om de uitstoot van stikstof door de veehouderij omlaag te brengen. Dit moet wel op een zorgvuldige manier gebeuren en „mag niet leiden tot negatieve effecten op de gezondheid en het welzijn van het dier” of op een andere manier vervuilend werken.

- Er wordt geïnvesteerd in natuurbescherming en -herstel. Het kabinet wil samen met provincies inzetten op natuurbeheer, maar „erkent echter ook dat we moeten kijken naar de manier waarop we met natuur omgaan”. Als bijvoorbeeld de maatregelen die genomen worden om een klein natuurgebied te beschermen geen effect hebben, „zal worden bekeken of de beschermde status moet worden aangepast”. Het kabinet gaat hier ook over praten met de Europese Commissie, die over de richtlijn voor Natura 2000-gebieden gaat.

- Naast de stikstofmaatregelen versoepelt het kabinet ook regels voor grond die PFAS bevatten, chemische stoffen die in hogere concentraties schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid en het milieu. Er komt nog voor 1 december een tijdelijke, landelijke ‘achtergrondwaarde’. Grond die een minieme hoeveelheid PFAS bevat, mag dan weer worden verplaatst. Rijkswaterstaat en waterschappen kunnen baggerwerkzaamheden die waren stilgevallen weer opstarten, want ze mogen sterk vervuilde baggerspecie in rijksbaggerdepots storten. „Dit geeft op korte termijn een oplossing voor stagnerende baggerprojecten”,